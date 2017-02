Trump busca com pot tombar el bloqueig judicial al veto migratori

El president nord-americà qualifica de “ridícula” la supressió del decret presidencial

05/02/2017

Andorra la Vella

Un jutge federal de Seattle (Washington) va bloquejar ahir el veto del president dels Estats Units, Donald Trump, a l’ingrés de ciutadans de set països de majoria musulmana. La mesura adoptada té efecte immediat sobre tot el país i és de caràcter temporal. No obstant això, la sentència no és definitiva, de manera que el departament de Justícia ja ha previst presentar un recurs d’urgència sobre l’ordre per tornar a impedir que els ciutadans de Líbia, el Sudan, Somàlia, Síria, l’Iraq, el Iemen i l’Iran puguin entrar als Estats Units.

Donald Trump va reaccionar de forma aïrada a la decisió judicial que ordena l’aixecament immediat de les restriccions d’entrada als EUA imposades per l’ordre presidencial i anuncia que “la destruirà”. Trump va assegurar en el seu compte de Twitter que “quan un país deixa de tenir capacitat per decidir qui pot i qui no pot entrar i sortir, especialment per motius de seguretat, tenim un problema gros!”, i en un altre missatge va dir que l’opinió del jutge “és ridícula i serà tombada”.

Va ser el jutge federal de l’Estat de Washington James Robart qui va suspendre l’ordre executiva del president dels Estats Units. La demanda l’havien presentat els estats de Washington i Minnesota, i els fiscals generals de quatre estats més tenien previst presentar demandes semblants les properes hores sota la base que es vulnera el dret constitucional a la llibertat religiosa.

Bob Ferguson, el fiscal general de Washington, va dir que la decisió judicial és històrica i “important per al dret i per als ciutadans de l’Estat de Washington i per als ciutadans del nostre país”. És la prova, va dir, “que no és la veu més forta la que preval en un jutjat, sinó la Constitució, i això és el que hem sentit del jutge Robart”. Els advocats del Govern van defensar que els estats no tenen competències per impugnar la mesura i que el Congrés havia autoritzat el president a adoptar mesures en seguretat i migració, però no van convèncer Robart.

La mesura suposa un nou contratemps per Donald Trump perquè, a diferència de les primeres reaccions judicials ara l’ordre judicial afecta tot el país. Així, per exemple, totes les aerolínies tornen a acceptar tots els passatgers.



MILERS DE PERSONES ES MANIFESTEN EN CIUTATS EUROPEES

Milers de persones es van manifestar ahir davant l’ambaixada dels Estats Units a Londres contra el president Donald Trump i el seu decret per prohibir l’entrada de persones de set països musulmans. Els manifestants portaven cartells amb missatges com “No a Trump, no a la Guerra”, “Resistència” o “Trump: una relació especial? Només digues: no”. Aquesta no va ser l’única protesta, sinó que també se’n van organitzar de similars en altres capitals europees com Berlín o París. En el cas de la capital francesa també es van reunir prop d’un miler de persones, que van sortir de la plaça Trocadero i va descendir fins al Camp de Mart. També centenars de persones es van manifestar davant del consolat.