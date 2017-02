Actualitzada 05/02/2017 a les 07:07

L’assemblea de Ciutadans va donar suport ahir a les tesis d’Albert Rivera per redefinir ideològicament el partit, suprimint així la socialdemocràcia del seu ideari i substituint-la per l’ideari liberal progressista. D’aquesta manera Rivera va tornar a passar per sobre de les poques veus crítiques que s’aixequen a la formació, i va presumir d’unitat i de tenir els comptes sanejats.