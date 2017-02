L'ambaixador de Trump per a la UE, refusat per l'Eurocambra

Actualitzada 02/02/2017 a les 06:54

Redacció Brusselles Washington

El Parlament Europeu va reclamar ahir a la UE que Ted Malloch, que es perfila com a ambaixador de Donald Trump a Brussel·les, sigui declarat persona non grata. Des de la cambra es va exigir que no se l’acrediti com a ambaixador pels comentaris contra l’euro i la UE. La majoria de parlamentaris va carregar igualment contra la política migratòria del nou president, com també ho va fer el secretari general de l’ONU, António Guterres, que va instar Trump a retirar “més aviat que tard” el decret que prohibeix l’entrada als EUA de persones de set països de majoria musulmana.

Mentrestant, el mandatari nord-americà va triar el jutge conservador Neil Gorsuch, conegut per l’estricta interpretació de la Constitució, per ocupar una vacant al Tribunal Suprem. Gorsuch subtituiria el jutge Antonin Scalia, mort ara fa un any.