Donald Trump treu els Estats Units del tractat econòmic transpacífic

El president signa una ordre per retirar-se de l’acord de lliure comerç entre països d’Amèrica, Àsia i Oceania, un dels principals llegats d’Obama

El president dels Estats Units, Donald Trump, va complir ahir una de les seves principals promeses de campanya, i va signar una ordre per retirar el país de l’Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica (TPP), peça clau del llegat comercial del seu antecessor, Barack Obama. Així mateix, també va rubricar altres dues disposicions, contra l’avortament i per congelar la contractació de funcionaris.

Hi havia molta expectació sobre les ordres executives que presentaria Trump en l’inici de la primera setmana completa com a president, després que divendres, el dia de la investidura, en signés una per començar a desmantellar la reforma sanitària d’Obama.