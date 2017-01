Valls i Hamon passen a la segona ronda de les primàries socialistes

L’ex-primer ministre, amb el 31,4% dels vots, queda en segona posició i es veu superat per l’exministre d’Educació, amb 35,8%

Actualitzada 23/01/2017 a les 07:04

Redacció París

L’ex-primer ministre Manuel Valls i l’exministre Benoît Hamon lluitaran diumenge que ve per a ser el candidat del Partit Socialista a les eleccions presidencials de França que se celebraran els propers 23 d’abril, la primera volta, i 7 de maig, la segona. Valls i Hamon van ser els candidats més votats en la primera ronda de les primàries socialistes que es van celebrar ahir. Al tancament d’aquesta edició, el considerat com a representant de l’esquerra moderna, Hamon, estava al capdavant de les primàries amb el 35,8% dels vots. Representant de l’esquerra centrista, Valls havia aconseguit el 31,4% dels sufragis. El tercer candidat amb més opcions abans de la celebració de la primera ronda de les primàries, Arnaud Montebourg, representant de l’esquerra centrista, només havia aconseguit el 17,9%.

Malgrat que només s’havia fet l’escrutini de la meitat de les taules electorals, Montebourg va admetre que no podrà optar a la segona ronda de les primàries socialistes i en el seu quarter general va convidar els seus simpatitzants a votar Hamon en la segona volta diumenge.

La resta de candidats a les primàries del Partit Socialista francès, Vincent Peyllon, François de Rugy, Sylvia Pinel i J. L. Banehmies, van obtenir resultats molt poc rellevants que van anar del 6,4% dels vots el primer, a l’1,6 de l’últim. S’estima que a la primera volta d’ahir van votar entre 1,5 i 2 milions de militants i simpatitzants socialistes.

Valls partia com a favorit per ser finalista, amb un 34% de les intencions de vot, encara que amb un suport vingut a menys pel seu passat recent com a número dos de l’impopular Hollande. El polític nascut a Barcelona, ​​de 54 anys, afirma encarnar una República “forta”, “justa” i “laica” i que no fa promeses que no pot complir, en al·lusió a la controvertida mesura del salari universal llançada per Hamon.

L’exministre d’Educació, de 49 anys, va aconseguir situar el seu ideari al centre del debat per a l’assignació d’aquest salari d’uns 750 euros per a tots els francesos majors d’edat. Altres mesures de Hamon, com ara la legalització de la marihuana, l’escurçament de les penes de presó o l’aplicació d’un impost als robots, van seduir nous votants, sobretot joves.



MELENCHON NO DESCARTA QUE ELS SOCIALISTES NO ES PRESENTIN

El polític d’esquerres Jean-Luc Mélenchon, candidat a les presidencials franceses d’abril del 2017, no va descartar que l’aspirant que surti de les actuals primàries socialistes s’hagi de retirar per les seves poques opcions electorals. “Parteixen en el cinquè lloc, darrere de nosaltres [candidatura de Mélenchon]. No és prou pobre? Què farà un candidat socialista amb expectatives de vot tan baixes?”, va dir en una entrevista publicada ahir pel Journal du Dimanche (JDD) el veterà polític, que està al capdavant del moviment La França insubmisa. Segons les enquestes publicades els darrers dies, si avui se celebressin els comicis presidencials qualsevol dels candidats socialistes en competició no passaria a la segona volta.