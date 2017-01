Actualitzada 23/01/2017 a les 07:03

La primera líder que es reunirà amb el recentment investit president dels Estats Units, Donald Trump, serà la primera ministra britànica, Theresa May, que ahir va avançar que explorarà un acord comercial entre Londres i Washington. May, que va exposar aquesta setmana la seva estratègia per trencar amb la UE, abordarà amb Trump estratègies comuns de seguretat.