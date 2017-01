Un caçador mata de dos trets al cap els dos agents rurals que li van demanar la llicència

Actualitzada 22/01/2017 a les 07:13

Redacció Lleida

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, va assegurar que el caçador que va matar ahir al matí dos agents rurals de dos trets al cap ha comès “un acte criminal” en reaccionar de forma violenta després que aquests li requerissin el permís d’armes, que no tenia vigent per l’escopeta que usava. Jané i la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, van comparèixer davant els mitjans a Lleida després que un caçador de 28 anys que es trobava en un vedat de caça de la localitat lleidatana d’Aspa hagués matat els dos agents, de 43 i 39 anys, i s’hagués autoinculpat després en una trucada als mossos.

El conseller va precisar que el caçador no tenia el permís vigent de tipus I, que l’autoritzaria a fer servir l’escopeta Benelli de calibre 12 amb la qual va matar els dos agents, encara que sí tenia autorització per fer servir armes de tipus D, com un rifle.