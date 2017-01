Trump promet retornar “el poder al poble” i posar els EUA “primer”

El magnat republicà pren possessió del càrrec de 45è president del país amb un discurs marcadament proteccionista i nacionalista

Actualitzada 21/01/2017 a les 07:05

Redacció Washington

Donald Trump ja és el 45è president dels Estats Units. El magnat va prendre ahir possessió del càr­rec en el tradicional acte d’investidura al Capitoli de Washington. Prèviament, i acompanyat de la seva esposa Melania, va ser rebut pel matrimoni Obama a la Casa Blanca. Des d’allà, tots quatre van dirigir-se en limusina al lloc de la cerimònia, on també va jurar el càrrec el nou vicepresident, Mike Pence.

Trump va llançar un missatge clar en el discurs d’investidura: que retornarà “el poder al poble”, perquè els “oblidats” deixin de ser-ho, i que avantposarà els interessos del país en “totes les decisions” que prengui. “A partir d’avui, seran els Estats Units primer”, va proclamar immediatament després de ser investit a les 12 en punt hora local.

“Totes les decisions sobre comerç, impostos, immigració i afers exteriors es faran per beneficiar els treballadors i les famílies nord-americanes”, va subratllar a continuació. En un discurs d’uns 16 minuts de durada, un dels més breus de la història de les preses de possessió dels presidents dels EUA, Trump va afirmar que el seu govern seguirà “dues regles senzilles: comprar productes nord-americans i contractar ciutadans nord-americans”.

Aquesta mateixa filosofia proteccionista i nacionalista que va defensar durant la campanya electoral l’aplicarà també a les relacions internacionals, ja que, si bé buscarà l’“amistat”, ho farà sempre sota la màxima que els interessos nord-americans són “el primer”. “Reforçarem velles aliances i en formarem de noves. I unirem el món civilitzat contra el terrorisme radical islàmic, al qual erradicarem completament de la faç de la terra”, va anticipar el nou president.

Durant moltes dècades, va prosseguir, “hem subvencionat als exèrcits d’altres països, hem defensat les fronteres d’altres països al mateix temps que ens negàvem a defensar la nostra”. No obstant això, Trump no va esmentar la seva principal promesa electoral: construir un mur a la frontera amb Mèxic per frenar la immigració irregular.

El president també va insistir a atacar a la classe política, com va fer durant la campanya: “Avui no estem transferint el poder d’una administració a una altra, o d’un partit a un altre, sinó que el transferim de Washington DC i el retornem a vostès, al poble”. En aquest sentit, va recordar que “el 20 de gener del 2017 serà recordat com el dia en què el poble va tornar a ser el governant d’aquesta nació. Els oblidats homes i dones del nostre país ja no ho seran més. Tothom els escoltarà a partir d’ara”, va insistir. “El temps de la xerrameca buida s’acaba”, va concloure Trump en demanar als ciutadans que no acceptin “polítics que solament parlen i no passen a l’acció”.



Disturbis al carrer

Poc després de l’acte d’investidura, centenars de manifestants contraris a Trump i la policia es van enfrontar amb el llançament de pedres i gasos lacrimògens que van deixar un saldo provisional de gairebé un centenar de detinguts i danys materials significatius al centre de la capital.