Localitzen 10 supervivents a l'hotel sepultat per una allau

Actualitzada 21/01/2017 a les 07:04

Redacció Roma

Dos dies després del succés, deu persones van ser localitzades ahir amb vida entre les restes de l’hotel soterrat per una allau al centre d’Itàlia. Els equips de rescat van aconseguir treure cinc supervivents, entre ells quatre nens. Així ho va confirmar el cap de protecció civil, Fabrizio Curcio. Els primers a sortir van ser una mare i el seu fill, que van travessar un forat excavat en la neu. Són l’esposa i el fill de set anys del client que va aconseguir sortir il·lès de l’allau en trobar-se fora de l’establiment.

Posteriorment, els bombers van rescatar tres nens que estaven acompanyats per una dona que s’esperava que pogués sortir les properes hores. La resta de supervivents encara no van poder ser rescatats, ja que les operacions de salvament es desenvolupen amb extrema cautela.

Segons un balanç encara provisional, a l’hotel es trobaven al moment del desastre unes 30 persones, de les quals dues van ser trobades mortes dimecres. Per això, s’estima que hi podria haver una vintena de desapareguts.