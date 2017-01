El govern actua sobre el mercat del gas per frenar l'augment de la llum

Les grans gasistes hauran d’oferir el producte al mercat per abaratir-ne el preu, fet que repercutirà en la factura elèctrica

Actualitzada 20/01/2017 a les 07:08

Redacció Madrid

El govern espanyol ha pres mesures d’urgència per fer front a l’escalada dels preus de la llum al mercat majorista, fet que afecta la tarifa regulada. Es tracta d’una sèrie d’accions destinades a augmentar la competència a Mibgas, el mercat gasista creat ara fa un any. El ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital considera que el funcionament de Mibgas és millorable, i que l’encariment del gas natural pressiona el mercat elèctric majorista, ja que, amb escassetat d’aigua i vent, les centrals de cicle combinat –que utilitzen aquest combustible– són les que marquen el preu.

L’electricitat assolirà avui una mitjana de 88 euros el megawatt per hora (MWh) al mercat majorista, un 2,6% més que ahir (85,79 euros el MWh), i el nivell més elevat des del desembre del 2013, segons dades d’OMIE, l’operador del mercat.

Entre les mesures adoptades, acordades per la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics, destaca la d’obligar les grans companyies gasistes a presentar ofertes per un volum determinat de gas a Mibgas, per aconseguir preus més competitius. El ministeri ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que elabori una metodologia per poder aplicar aquesta decisió i fixar les condicions en les quals els operadors hauran d’oferir el gas.

A més, l’executiu ha decidit implementar la figura del creador de mercat per aconseguir que hi hagi més oferta i augmenti la competència a Mibgas, paper que exercirà un operador comercial seleccionat mitjançant concurs. El creador de mercat començarà a desenvolupar la seva tasca “durant els propers dies”, va apuntar Álvaro Nadal, ministre d’Energia.

Nadal va explicar que els alts preus del gas afecten el comportament del mercat elèctric majorista –que determina una mica menys de la meitat de la tarifa regulada– perquè en moments d’escassetat de vent i aigua el preu el marquen les centrals de cicle combinat. Per aquest motiu, si el preu del gas baixa el cost de produir electricitat amb aquest combustible també ho farà.

Encara que el volum de gas contractat a Mibgas és reduït, de prop del 5%, comença a haver-hi contractes bilaterals –els més freqüents– el preu dels quals es referencia a aquest mercat, va explicar Nadal. El titular d’Energia va precisar que la falta de liquiditat del Mibgas no és l’única causa dels preus elevats, ja que la cotització internacional del gas és molt alta.



MÉS DE 1.300 VEHICLES ATRAPATS A ALACANT PER LES FORTES NEVADES

Les fortes nevades caigudes ahir a la Comunitat Valenciana van portar el caos a les carreteres, especialment a Alacant, deixant atrapats més de 1.300 vehicles a algunes vies importants, com ara a l’autopista A-31 o l’autovia A-7. L’Agència Estatal de Meteorologia manté per a avui el màxim nivell d’alerta per nevades (vermell) a tot el sud-est peninsular.