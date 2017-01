Obama veu “desproporcionada” la pena imposada a Manning

Actualitzada 19/01/2017 a les 06:51

Redacció Washington

El president sortint dels Estats Units, Barack Obama, va defensar ahir la decisió, coneguda la nit de dimarts, de commutar la pena a Chelsea Manning, l’analista d’intel·ligència responsable de les primeres filtracions a Wikileaks, en entendre que la pena a la qual va ser condemnada, 35 anys de presó, era “desproporcionada” en comparació amb d’altres casos similars. Sota els nous termes de la pena establerts pel mandatari nord-americà, Manning –que s’ha sotmès a un canvi de sexe a la presó– serà alliberada el mes de maig.

Obama va fer aquestes declaracions en l’última roda de premsa com a president, durant la qual també va augurar que Donald Trump “canviarà moltes opinions quan escolti els assessors”.

En política internacional, Obama va advocar per una “relació constructiva” amb Rússia, sense que s’afluixin, però, les sancions a Moscou per la crisi d’Ucraïna. També va afirmar que no veu possible que Israel sigui “jueu i democràtic” si no s’aconsegueix una solució de dos estats.