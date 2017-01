L'Audiència Nacional envia a presó cinc exdirectius de Novacaixagalicia

Els responsables bancaris es van autoconcedir prejubilacions milionàries abans d’abandonar l’entitat, en plena crisi

Actualitzada 17/01/2017 a les 07:27

Redacció Madrid

L’Audiència Nacional espanyola va ordenar ahir l’ingrés a la presó dels cinc exdirectius de Novacaixagalicia Banco condemnats l’any 2015 a dos anys de presó per les prejubilacions milionàries que es van concedir a si mateixos abans d’abandonar l’entitat bancària, i que van ascendir a 22 milions d’euros. La secció tercera de la sala penal de l’Audiència Nacional va denegar d’aquesta manera la suspensió de la condemna, una vegada que el Tribunal Suprem la va confirmar al setembre, per la qual cosa s’acorda per primera vegada a Espanya l’empresonament per complir condemna d’antics responsables d’una caixa d’estalvis.

L’Audiència Nacional basa la seva resolució en la gravetat dels fets i que el propi Tribunal Suprem, en la seva sentència d’ara fa quatre mesos, considerés benèvola la pena de dos anys imposada als exdirectius José Luis Pego, Gregorio Gorriarán i Óscar Rodríguez Estrada, així com a l’expresident de Caixanova Julio Fernández Gayoso i a l’assessor jurídic Ricardo Pradas.

A més, per acordar l’ingrés a la presó, l’Audiència Nacional ha tingut en compte també que els cinc condemnats no han retornat els diners que es va fixar en sentència, així com que tenen encara causes pendents amb la justícia.

Per al Suprem, la pena de dos anys de presó resultava “exigua” per la gravetat de les conductes. Així, les prejubilacions, que ells mateixos van decidir, es van aprovar en plena crisi i en el si d’un grup que va rebre més de 9.000 milions d’euros en ajudes públiques.

Els exdirectius de la caixa gallega fusionada Novagalicia van executar, segons el Suprem, “inequívocs actes apropiatoris amb finalitats de lucre” en el marc de les seves competències per assignar-se indemnitzacions per prejubilació. Corria l’any 2010 quan, després de la fallida fusió de Caixa Galicia i Caixanova, els exdirectius van signar aquests contractes pels quals acaben de ser definitivament condemnats a dos anys de presó.



BÁRCENAS ADMET UNA CAIXA "EXTRACOMPTABLE" AL PARTIT POPULAR

L’extresorer del PP Luis Bárcenas va reconèixer ahir, durant la compareixença davant de l’Audiència Nacional, una doble comptabilitat al PP, que es va negar a qualificar de B, i va dir que era “extracomptable”. Bárcenas va atribuir els pagaments de diverses empreses que figuren en aquesta comptabilitat a “aportacions no finalistes”, amb l’únic objectiu de tenir bones relacions amb el llavors tresorer del PP, Álvaro Lapuerta, i a tenir les portes obertes del partit. En tot moment, però, va negar que les quantitats fossin fruit del pagament de comissions per l’adjudicació d’obres i contractes. Bárcenas va carregar contra el cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, i va assegurar que la seu central del PP no va pagar mai en efectiu a empreses seves. També va remarcar que va ser Rajoy qui va tallar amb Correa, després que un empresari l’avisés de les seves suposades actuacions il·lícites. El fiscal demana per a l’extresorer popular 42 anys de presó.