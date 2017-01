El govern insta Puigdemont a acudir a la reunió de presidents

Actualitzada 14/01/2017 a les 07:17

Redacció Madrid

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va suggerir ahir a Carles Puigdemont que en lloc de “gastar energies” parlant del referèndum sobre la independència, les empri a buscar solucions als “problemes dels ciutadans”, com demostraria si acudís a la conferència de presidents autonòmics. Méndez de Vigo va insistir, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que un referèndum com el que planteja la Generalitat “no cap” en l’ordenament espa­nyol i, per tant, “no es farà”. Mariano Rajoy es reunirà dimarts amb tots els presidents autonòmics menys Puigdemont i el lehendakari, Íñigo Urkullu. A l’agenda del dia es preveuen rubricar deu acords, alguns de relatius al finançament autonòmic, sobre un pacte educatiu, sobre protecció civil o per a una estratègia nacional sobre demografia.