Trillo deixa l'ambaixada a Londres per la crisi de l'accident del Yak-42

L’extitular de Defensa dimiteix i avui abandonarà el càrrec

Actualitzada 13/01/2017 a les 07:15

Redacció Madrid

L’ambaixador d’Espanya al Regne Unit, Federico Trillo, va anunciar ahir la dimissió després de nou dies de polèmica sobre la seva idoneïtat per seguir al capdavant de la legació després de l’informe del Consell d’Estat sobre l’accident de l’avió Yak-42 en el qual van morir 62 militars espanyols el maig del 2003.

Aquest informe de l’òrgan consultiu del govern assenyala que el ministeri de Defensa, al front del qual estava Trillo al moment del sinistre, hauria d’haver adoptat mesures davant els indicis d’inseguretat detectats en el transport contractat per al trasllat de tropes. A més, coincidia amb la justícia espanyola que la causa de l’accident va ser l’esgotament i la falta de formació dels pilots de l’avió contractat pel ministeri.

Trillo va convocar ahir a la tarda una roda de premsa per comunicar la renúncia. Durant la compareixença, va recordar que “ja fa algun temps” que va comunicar al govern de Rajoy la decisió de deixar el càrrec, i va avançar que el relleu es durà a terme avui mateix. També va recordar que ha complert més de quatre anys al lloc, afegint que, en els últims dies, ha demanat al govern que el seu relleu “es produís al més aviat possible” per no “interferir” en l’acció de l’executiu.

“Puc anunciar-los que així es produirà demà [avui per al lector] pels canals establerts”, va precisar el polític i exdiputat del PP durant 23 anys per Alacant. A l’espera del nomenament d’un nou ambaixador, l’ambaixada d’Espanya a Londres quedarà a càrrec de l’encarregat de negocis, com a número dos de la legació diplomàtica.

El ministeri d’Exteriors espa­nyol havia donat a entendre que Trillo seria rellevat, igual que 72 ambaixadors més que estaven “pendents de renovació” després de prop d’un any en funcions. Després que es conegués la intenció de l’executiu, Trillo ja va expressar la intenció de tornar al seu lloc com a lletrat al Consell d’Estat. Dimecres, el ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, va assenyalar que el cessament de Trillo es preveia per a “les properes setmanes”. Rajoy, de la seva banda, va indicar ahir poc abans de conèixer-se la dimissió que el relleu de Trillo es produiria perquè “tocava”, dins la rotació prevista. Rajoy ho desvinculava així de l’informe del Consell d’Estat.



EL JUTGE DEIXA EN LLIBERTAT OLEGUER PUJOL CONTRA EL CRITERI DEL FISCAL

El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata va deixar ahir en llibertat Oleguer Pujol després que la Fiscalia demanés l’ingrés a la presó pel risc que segueixi blanquejant diners. El jutge li va retirar el passaport i li va imposar l’obligació de comparèixer cada15 dies al jutjat. De la Mata va prendre aquesta decisió després d’interrogar durant gairebé quatre hores el fill menor de l’expresident català pels delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental i corrupció, en el marc d’una operació de venda d’oficines del Banc Santander. Al final de la declaració, Anticor­rupció va demanar el seu ingrés a la presó pel risc de reiteració delictiva i en vista que ha seguit ocultant diners a la justícia quan ja estava sent investigat.