Trump admet per primera vegada la ingerència russa a les eleccions

Reconeix que Moscou “va estar darrere del ciberatac” però nega qualsevol implicació en els fets

Actualitzada 12/01/2017 a les 07:28

Redacció Nova York

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va oferir ahir la primera roda de premsa des que va guanyar les eleccions al novembre i a 9 dies de la investidura. Rússia va ser el tema més recurrent de la compareixença davant de 250 periodistes reunits a la Torre Trump de Nova York.

El proper president nord-americà va reconèixer per primer cop i obertament que Moscou “va estar darrere del ciberatac” al Partit Demòcrata dut a terme durant la campanya electoral, però va negar que ell tingués qualsevol implicació en el mateix. “Rússia no hauria d’haver hackejat la nostra campanya. També ho fa la Xina, però no ho tornaran a fer”, va advertir el magnat, que va assegurar que quan ell lideri el país Putin respectarà els EUA.

Després d’un breu discurs en el qual va ressaltar que els Estats Units seran “el major generador d’ocupació que ha creat mai Déu”, Trump es va enfrontar a les preguntes dels periodistes, la majoria centrades en la notícia, coneguda poc abans, referent a un suposat informe dels serveis secrets sobre el xantatge de Rússia al proper president amb un vídeo sexual en un hotel moscovita. Una publicació que va qualificar d’“infàmia”.

“Les informacions publicades no s’haurien d’haver escrit mai ni, per descomptat, publicat. Són notícies falses redactes per una cadena de televisió en concret. No obstant això, vull agrair a altres mitjans la seva professionalitat”, va sentenciar, amb un dard llançat directament a la CNN, amb el periodista de la qual va tenir una picabaralla a la sala.



Conflicte d’interessos

Trump va confirmar, com s’esperava, que traspassarà la gestió dels negocis als seus fills Don i Erik Trump. Abans, no obstant això, va assegurar que “seria capaç de portar els meus negocis i governar el país, però no ho faré”. Legalment el president no té obligació de desprendre’s de béns que podrien crear conflicte d’interessos. De totes maneres, el magnat va escenificar el traspàs de poders als fills mitjançant l’advocada Sheri Dillon.

El líder nord-americà també va parlar de l’Obamacare, la reforma sanitària d’Obama, que va qualificar de “desastre absolut” i “un problema que nosaltres solucionarem”. Els republicans presentaran les properes setmanes “un pla per derogar i substituir Obamacare de forma simultània”, va subratllar.

Respecte a Mèxic, Trump va reiterar que “obligarà” a pagar al país veí el mur que els EUA volen construir a la frontera. El cost de la tanca serà carregada als contribuents nord-americans primer i, després, “Mèxic [després de negociar durant un any o un any i mig] ens retornarà el cost del mur, d’una manera o una altra”, va insistir el magnat.