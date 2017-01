La fiscalia demana inhabilitar 9 anys Francesc Homs pel 9-N

Actualitzada 12/01/2017 a les 07:30

Redacció Andorra la Vella

La fiscalia del Tribunal Suprem demana 9 anys d’inhabilitació per al diputat del PDeCAT Francesc Homs per l’organització de la consulta del 9 de novembre. En l’escrit de conclusions provisionals, el ministeri públic demana l’obertura de judici oral contra l’exconseller de la Presidència de la Generalitat pels delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu. En aquest sentit, la fiscalia considera que Homs no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions encaminades a l’organització de la consulta, malgrat que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional. En conèixer la petició, Homs va assegurar que “no penso apartar-me perquè ho digui la fiscalia. Seguiré fent política”. Tot i considerar la decisió “previsible”, el diputat va acusar el govern de manipular el poder judicial per frenar el procés sobiranista.