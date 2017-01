Actualitzada 11/01/2017 a les 07:11

El senador Jeff Sessions, nominat per Donald Trump per ser fiscal general, es va comprometre ahir a no investigar l’excandidata demòcrata Hillary Clinton pel cas dels e-mails o per les donacions a la seva fundació. Així ho va dir davant el comitè judicial del Senat, que avalua la candidatura, i on el va rebre un grup de manifestants que van acusar-lo de racista.