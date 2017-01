La número dos del govern central recorda que l’executiu no pot “negociar allò del que no pot disposar”

Santamaría i Junqueras constaten la impossibilitat de pactar la consulta La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, atén els mitjans després de la trobada. EFE

Actualitzada 11/01/2017 a les 07:10

Redacció Barcelona

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el vicepresident català, Oriol Junqueras, van verificar ahir a Barcelona les diferències insalvables respecte a un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya, amb l’amenaça explícita del líder d’ERC d’optar per la via unilateral.

Dues hores va durar la reunió que tots dos van mantenir a la seu del departament d’Economia de la Generalitat. Un dels principals assumptes que Junqueras va posar sobre la taula és la voluntat del govern d’organitzar un referèndum com a més tard al setembre d’aquest any. De fet, el passat 23 de desembre, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va encapçalar una cimera amb més de 80 representants de partits i entitats sobiranistes, de la qual va sortir el compromís d’impulsar una campanya per buscar adhesions a un referèndum pactat amb l’Estat.

Per primera vegada des d’aquesta cimera, que va servir per constituir l’anomenat Pacte Nacional català pel Referèndum, un representant de l’executiu central i un altre de la Generalitat van comprovar l’abisme que els separa en aquesta qüestió. Sáenz de Santamaría va traslladar a Junqueras que el govern no pensa asseure’s a parlar sobre el plebiscit: “No podem negociar allò del que no podem disposar. És una qüestió que correspon al conjunt del poble espanyol”, va subratllar.

La vicepresidenta va destacar que en la democràcia espanyola, com en altres “democràcies europees”, com l’alemanya o italiana -així ho han certificat els seus tribunals constitucionals en qüestions internes- l’executiu no té “capacitat de decisió” per autoritzar a la Generalitat a convocar un referèndum sobiranista. Fonts de la Generalitat van explicar que, malgrat que la reunió es va desenvolupar en un clima “molt cordial” i que ambdues parts mantenen la voluntat de diàleg, no es va avançar “gens” en el tema del referèndum.

Després de la trobada, Junqueras va lamentar que Sáenz de Santamaría “no vulgui tractar” aquesta qüestió. “Ni tan sols vol sentir-ne a parlar, per la qual cosa no hi ha cap possibilitat d’acord, però jo li he manifestat que igualment seguirem endavant”. El president d’ERC va remarcar que l’executiu central ha de ser “conscient” que el referèndum és un “compromís” que és “imprescindible" per la Generalitat. També va augurar que el govern de Rajoy desplegarà “les eines oportunes per no facilitar la feina” a la Generalitat, però va asseverar que l’executiu català “farà tot el necessari” per celebrar la votació.



Conferència de presidents

La reunió, sol·licitada per Junqueras en una carta dirigida a Sáenz de Santamaría el passat 21 de novembre, arribava just una setmana abans que se celebri la conferència de presidents autonòmics, a la qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ha anunciat que no anirà. Sáenz de Santamaría va advertir a Junqueras que les 46 reivindicacions que Puigdemont va traslladar a l’abril a Rajoy estan molt lligades als assumptes que s’abordaran en aquesta trobada, el 17 de gener vinent.

D’aquesta manera, va assegurar que arran d’aquesta reunió de dirigents autonòmics s’acabaran habilitant processos per abordar l’anomenat "bo social" o els talls de llum a persones vulnerables, el finançament autonòmic, els serveis públics, l’educació o la participació a la UE.