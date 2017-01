Cifuentes proposa primàries amb doble volta per triar el líder del PP

La gestora madrilenya introdueix com a novetat que en la segona fase tots els militants, i no només els compromissaris, puguin votar al president

El PP de Madrid, amb una gestora que dirigeix Cristina Cifuentes, portarà al congrés nacional del partit, que s’ha de celebrar d’aquí un mes, una esmena als estatuts que reclama l’elecció directa del líder de la formació, de manera que siguin els militants, i no els compromissaris, els que tinguin l’última paraula. L’equip de Cifuentes vol anar així un pas més enllà de la proposta de la ponència de Fernando Martínez-Maillo, que veu insuficient, defensant que es compleixi la premissa d’“un militant, un vot” en totes les fases del procés per elegir el president nacional i els regionals.

El conseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, serà l’encarregat de defensar en el congrés aquesta esmena que, segons va comentar ahir, aprovarà dijous la gestora regional. El dirigent madrileny, que ja ha avançat a Maillo el contingut de l’esmena, confia poder tirar-la endavant, i recorda que una altra organització territorial, la valenciana, també aposta per l’elecció directa. Per aconseguir-ho, cal el suport majoritari dels compromissaris del congrés.

En la seva proposta, el PP regional respecta la primera fase tal com l’ha redactat l’equip de Maillo: que tots els militants que s’hagin inscrit prèviament poden votar en dues urnes els candidats a liderar el partit i els compromissaris del congrés. De cara a la segona volta, en canvi, aposten perquè els candidats que hi accedeixin defensin els programes el primer dia del congrés, mentre que en la segona jornada es produiria una altra votació per part de tots els militants. El nou líder del partit seria qui obtingués més vots de la militància, i no dels compromissaris, com defensa Maillo.

En un altre ordre de coses, l’expresident del govern espanyol José María Aznar, en la seva primera intervenció pública després de renunciar a la presidència d’honor del PP, va apostar per impulsar una “reforma fiscal integral” que vagi més enllà de “pujar o baixar impostos”. Sense referir-s’hi explícitament, va criticar la política econòmica del govern de Rajoy. “Sembla bastant probable que el context global no sigui favorable ni en tipus d’interès, ni en preu del petroli, ni en cotització de l’euro; i això fa necessària una veritable agenda reformista que està incompleta”, va afirmar.



LES PENSIONS ALTES PAGARAN MÉS PELS MEDICAMENTS

La ministra espanyola de Sanitat, Dolors Montserrat, creu que els jubilats que cobren més també haurien d’assumir una part més alta del cost dels medicaments, i ahir va proposar “ajustar” el copagament farmacèutic als pensionistes que cobren entre 18.000 i 100.000 euros. Actualment, els que cobren fins a 18.000 euros paguen un màxim de 8 euros mensuals, mentre que el màxim per als que tenen pensions dels 18.000 als 100.000 euros és de 13 euros. Montserrat va apostar per mantenir el copagament de la franja de fins a 18.000 euros i modificar el següent tram. “Hauríem d’ajustar-ho millor, perquè qui cobra 18.001 euros paga el mateix que una persona que cobra 100.000 euros”, va ressaltar la ministra.