El vehicle, que conduïa un palestí que va ser abatut per les forces de seguretat, va acabar amb la vida de tres dones i un home d’uns vint anys

Moren quatre soldats israelians en un atemptat realitzat amb un camió Un perit forense analitza la cabina del camió que es va utilitzar per cometre l'atemptat. Agències

Actualitzada 09/01/2017 a les 07:17

Redacció Jerusalem

Quatre soldats israelians van morir ahir i disset van resultar ferits quan un palestí va carregar amb un camió contra un grup de militars a Jerusalem est en un atac que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, va considerar “inspirat” pel grup gihadista Estat Islàmic. Els morts van ser identificats per l’exèrcit com a tres soldats rasos i un oficial, tres dones i un home, tots rondant la vintena.

L’incident va tenir lloc a l’assentament israelià d’Armón Hanatziv, al territori ocupat de Jerusalem est, quan els joves s’agrupaven al costat d’un autobús que els havia transportat fins allà i el camió va carregar contra ells, com s’aprecia en l’enregistrament d’una càmera de seguretat difosa pels mitjans locals. En les imatges s’observa com, després de l’atropellament, el camió va fer marxa enrere i va tornar a colpejar diversos dels uniformats, que segons el digital Times of Israel, participaven en un tour de l’Exèrcit del programa Diumenges culturals, en què recorren llocs rellevants del país.

Algunes de les víctimes van quedar atrapades sota del vehicle i van haver de ser rescatades amb ajuda d’una grua. Durant hores, la seva identitat i el fet que fossin soldats es va mantenir sota una ordre de censura, com passa habitualment perquè l’exèrcit pugui comunicar personalment els fets als familiars de les víctimes. El conductor va ser abatut a trets per les forces de seguretat.

Poc després del succés violent, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es va desplaçar al lloc juntament amb el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, i va anunciar que les autoritats coneixen la identitat de l’autor, que “segons tots els indicis es va inspirar en Estat islàmic”.

El mandatari va enviar el seu condol als familiars de les víctimes i va anunciar que després d’entrevistar-se amb Lieberman i els caps de l’Estat Major i del servei secret Shin Bet s’havien perfilat algunes mesures com a reacció al “brutal atac”, que no va precisar. Va assegurar que tots els esforços s’orienten ara a “garantir que aquest tipus d’incidents no es repeteixin”.