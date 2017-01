Un tiroteig a un aeroport de Florida acaba amb la vida de cinc persones

L’autor de l’atac, que va ser detingut, va disparar contra alguns dels viatgers que es trobaven a la terminal 2 de l’aeròdrom

Actualitzada 07/01/2017 a les 07:04

Redacció Miami

Almenys cinc persones han mort i vuit han resultat ferides en un tiroteig registrat ahir a l’aeroport internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, al nord de Miami. Un jove, d’uns vint anys d’edat i vestit amb una samarreta de la pel·lícula La guerra de les galàxies va obrir foc contra la gent que era a la zona de recollida d’equipatges de la terminal 2. La policia va disparar contra l’assaltant quan intentava recarregar l’arma, va caure ferit i va ser finalment detingut. “Era un home esvelt que ha disparat directament contra nosaltres”, va explicar a la cadena de televisió nord-americana MSNBC John Schlicher, un dels testimonis dels fets. “He abaixat el cap i he començat a resar”, va afegir. Schlicher també va comentar que la seva dona ha fet els primers auxilis a una persona que va rebre un tret al cap.

La terminal 2 va ser ràpidament desallotjada, així com les zones pròximes a les portes D4 i D5 de l’aeroport. Imatges de la televisió van mostrar la sortida dels passatgers de l’edifici i com es concentraven a les pistes en presència de la policia. Poc després del tiroteig, un tuit de la policia del comtat va informar dels fets i parlava aleshores de “múltiples morts”.

El secretari de premsa de la Casa Blanca de l’ex-president George Bush, Ari Fleischer, que en aquells moments era a l’aeroport, va reflectir el caos viscut a través de Twitter: “S’han disparat trets. Tothom corre.” Posteriorment, va explicar que la situació “s’ha calmat”, però que les autoritats no permetien sortir a ningú de l’aeroport a la zona on ell era.

Després del primer tiroteig hi va haver un segon a la zona de l’aparcament situat entre els terminals 1 i 2 d’aquest aeròdrom del sud de Florida i el seu autor no va ser detingut, segons el canal Fox News.

Poc abans, Barbara Shareif, alcaldessa del comtat de Broward, on s’assenta Fort Lauderdale, va assegurar que no hi ha proves que l’autor dels primers trets, ja detingut, hagués “actuat en complicitat amb altres”.

L’atac a l’aeroport de Florida és l’últim d’una sèrie de tirotejos que s’han registrat als Estats Units els últims anys, alguns de perpetrats per gihadistes i altres per gent pertorbada amb fàcil accés a les armes de foc.



DONALD TRUMP ES REUNEIX AMB ELS SERVEIS D'INTEL·LIGÈNCIA

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va qualificar de “constructiva” la reunió que va man- tenir ahir amb els serveis d’intel·ligència del govern americà sortint sobre el ciberespionatge dels últims comicis, però va rebutjar que aquestes accions hagin afectat el resultat electoral. La reunió es va desenvolupar a la Torre Trump i es va perllongar per prop de dues hores. “He tingut una reunió constructiva amb els líders de la comunitat d’intel·ligència”, va afirmar Trump en un comunicat oficial, i va afegir que té un “terrible respecte” pels integrants dels serveis d’intel·ligència. La nota sosté que “Rússia, Xina i altres països estan constantment intentant violar la infraestructura informàtica del govern”.