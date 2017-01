Trump emetrà decrets contra la llei sanitària “des del primer dia”

Actualitzada 05/01/2017 a les 07:13

Redacció Washington

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, signarà diverses ordres executives en el seu primer dia a la Casa Blanca, el 20 de gener vinent, per iniciar el desmantellament de la reforma sanitària del mandatari sortint, Barack Obama, segons va anunciar ahir Mike Pence, el futur vicepresident. Pence es va reunir amb legisladors republicans al Capitoli per transmetre’ls el missatge que la primera acció del nou Congrés ha de ser “derogar i reemplaçar l’Obamacare”, nom amb què es coneix aquesta reforma impulsada per Obama.

En roda de premsa després de la reunió, Pence va detallar que Trump prendrà accions “des del primer dia”. Així, va avançar que el president farà servir de la seva autoritat executiva per complementar els esforços iniciats al Congrés pels republicans per elaborar un projecte de llei que derogui l’Obamacare.

Obama, de la seva banda, va demanar als legisladors demòcrates “fermesa” contra els esforços republicans per derogar la reforma sanitària.