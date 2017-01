El nou Congrés dels EUA arrenca amb un xoc entre Trump i el partit

Legisladors republicans intenten debilitar l’Oficina d’Ètica, un ens independent de control, i rectifiquen en ser amonestats pel president electe

Redacció Washington

El nou Congrés dels EUA va inaugurar ahir el període de sessions amb el primer xoc entre Donald Trump i el Partit Republicà, arran d’una proposta d’alguns legisladors per afeblir un ens d’ètica independent.

Encapçalats pel legislador de Virginia Bob Goodlatte, un grup de republicans va iniciar la nit anterior una petita rebel·lió en una reunió a porta tancada en la qual van votar a favor d’una iniciativa per restar poder a l’Oficina d’Ètica del Congrés (OCE), que investiga els congressistes. La iniciativa, retirada ahir, buscava acabar amb l’“excessiva intrusió” de l’OCE i col·locar a l’entitat, ara independent, sota tutela del comitè d’Ètica de la cambra, acusat en el passat d’ignorar acusacions creïbles contra congressistes.

La proposta va xocar de ple amb els líders del Partit Republicà a la cambra, que en una reunió d’urgència va aconseguir sufocar la rebel·lió i fer que la proposta fos retirada. El president de la Cambra de Representants, el republicà Paul Ryan, va mostrar el seu rebuig a la iniciativa i va assegurar que l’oficina d’ètica seguirà sent independent. “Vull deixar molt clar que la Cambra baixa exigirà als seus membres complir amb els més alts estàndards ètics i que l’oficina continuarà operant independentment”, va declarar.

La decisió dels republicans per enterrar la mesura es va produir amb prou feines dues hores després que Trump qüestionés la maniobra dels seus companys de partit a Twitter. Trump va criticar que els legisladors “amb tot el que han de treballar al Congrés”, estableixin com a prioritat “afeblir” l’OCE, malgrat “que pugui ser injusta”. “Centrin-se en la reforma tributària, l’assistència sanitària i tantes coses més importants!”, va urgir el president electe.



Reculada de Ford a Mèxic

En un altre ordre de coses, la jornada d’ahir també va estar marcada per la primera gran victòria de Trump enfront del sector de l’automòbil, amb la decisió de Ford de cancel·lar una inversió de 1.600 milions de dòlars a Mèxic, després que el polític amenacés General Motors per produir vehicles al país llatinoamericà.

El president de Ford, Mark Fields, va anunciar que es cancel·lava la construcció d’una nova planta de muntatge a San Luis de Potosí per produir la nova generació del Ford Focus. Aquesta inversió de 1.600 milions de dòlars era part de l’estratègia de Ford de produir els vehicles més petits a Mèxic, on els costos laborals són un terç dels EUA.

L’anunci es va produir poc després que Trump llancés un atac frontal contra General Motors a Twitter. “General Motors està enviant el model Chevy Cruze fet a Mèxic als concessionaris dels EUA sense taxes. Fabriqui als EUA o pagui un gran aranzel duaner!”, va escriure el republicà.