Actualitzada 02/01/2017 a les 07:31

Ban Ki-moon s’acomiada com a secretari general de les Nacions Unides, després d’una dècada de mandat. Durant aquest temps, segons Ban, no va deixar mai de treballar com “una veu sense veu i defensor dels indefensos”, i va centrar els esforços a potenciar un desenvolupament sostenible, a combatre el canvi climàtic i a donar poder a dones i joves.