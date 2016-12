Rajoy aspira a esgotar el mandat i confia en el PSOE per a grans pactes

“La meva voluntat és que la legislatura duri quatre anys i si fem les coses bé serà fructífera”, diu

Actualitzada 31/12/2016 a les 07:15

Redacció Madrid

El president espanyol, Mariano Rajoy, aspira a esgotar el mandat i, per tant, que la legislatura duri quatre anys, mitjançant acords amb tots els partits, tot i tenir clar que Ciutadans és el “soci preferent” i que ha de pactar amb el PSOE grans assumptes d’Estat. Rajoy va fer divendres balanç de l’any i va exposar les perspectives per al 2017 en una compareixença a la Moncloa.

Les paraules diàleg, pacte i acord es van succeir durant la intervenció, per deixar patent que aquesta és l’única forma que la legislatura tingui recorregut, però subratllant en tot moment que no treballa amb una altra idea que la de completar el mandat. “La meva voluntat és que la legislatura duri quatre anys i si fem les coses bé serà fructífera. No vull avançar les eleccions”, va assegurar abans de garantir que buscarà l’enteniment i demanar que, en una negociació, s’ha de tenir present que tots han de cedir.

Els dos últims mesos el fan ser optimista perquè, enfront dels auguris inicials, els partits han estat capaços d’arribar a una sèrie d’acords, entre els quals va destacar els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, així com el sostre de despesa i diverses mesures urgents en matèria tributària. S’han aconseguit, al seu entendre, gràcies a un exercici de responsabilitat que confia que segueixi presidint l’actuació de les diverses forces davant reptes futurs com els pressupostos del proper any. De la mateixa manera, espera convèncer els partits que volen derogar algunes de les mesures dels últims anys, com la reforma laboral.

En les negociacions per a les polítiques que han d’aprovar-se d’ara endavant, Rajoy va remarcar que C’s és el “soci preferent” perquè és el partit que va rubricar l’acord d’investidura, però va estendre la mà a tots els partits i, especialment, als socialistes, perquè considera que han d’estar presents en els pactes relatius als grans assumptes d’Estat. Segons la seva opinió, és possible passar del “bloqueig històric” viscut en els deu primers mesos del 2016 a una “col·laboració històrica”. El president del govern no va voler entrar en qüestions internes del PSOE i va considerar que no té sentit que ell faci elucubracions sobre si seria més fàcil arribar a acords amb un Partit Socialista liderat per Susana Díaz que amb un altre que tingués com a secretari general Pedro Sánchez.



Qüestions territorials

En l’apartat territorial, Rajoy va destacar la transcendència de la conferència de presidents que se celebrarà el proper 17 de gener, i a la qual va dir que li agradaria que acudissin tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com el lehendakari, Íñigo Urkullu. “El govern no escatimarà ni esforços ni acords que puguin donar satisfacció a les demandes territorials, però tampoc deixarem de defensar els valors en els quals es basa la nostra convivència, com ara la unitat d’Espanya, la sobirania nacional, la igualtat de tots els espanyols i el respecte a la llei”, va ressaltar en clara referència al desafiament independentista català.

Són assumptes sobre els quals va advertir que no discutirà, i va garantir que no autoritzarà cap referèndum que posi en qüestió aquests valors. També va mantenir l’oferta de diàleg amb Catalunya, tot i que amb un avís que no se segueixin fent més passos en “la mala direcció”. En el seu discurs de Cap d’Any, però, Puigdemont va dir que “el 2017 veurà el referèndum legal i vinculant”.