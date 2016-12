Putin no respon a les sancions dels EUA en espera de Trump

Actualitzada 31/12/2016 a les 07:16

Redacció Moscou

Rússia “no expulsarà ningú” en resposta a les sancions que li han imposat els Estats Units per la suposada ingerència en les eleccions presidencials nord-americanes. El president rus, Vladímir Putin, va optar divendres per trepitjar el fre en espera de l’arribada a la Casa Blanca del seu amic Donald Trump. “No crearem problemes als diplomàtics nord-americans. No expulsarem ningú. No prohibirem ni a les seves famílies ni als seus fills gaudir dels seus llocs habituals de descans en les festes nadalenques”, va assegurar Putin en una declaració difosa pel Kremlin. Rússia, però, es reserva en tot cas “el dret de prendre mesures de reciprocitat” i “restaurarà les relacions russo-nord-americanes segons la política del president electe, Donald Trump”, hi afegeix el líder rus en la seva declaració.

Segons va informar l’agència russa Tass, el ministeri d’Exteriors havia proposat inicialment a Putin l’expulsió de 35 diplomàtics nord-americans, exactament la mateixa sanció que havia imposat Obama.