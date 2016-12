Obama expulsa 35 diplomàtics russos arran dels ciberatacs durant la campanya electoral

Actualitzada 30/12/2016 a les 07:20

Redacció Washington

El govern dels Estats Units va ordenar ahir l’expulsió de 35 diplomàtics de Rússia pels atacs cibernètics atribuïts a aquest país durant la passada campanya de les eleccions presidencials. El departament d’Estat va declarar “personae non gratae” aquests 35 funcionaris de l’ambaixada russa a Washington i del consolat a San Francisco, als quals va donar “72 hores per abandonar els Estats Units”. Els diplomàtics “van actuar d’una manera que no és coherent amb el seu estatus consular”, va explicar el departament d’Estat en un comunicat.

Els Estats Units van adoptar aquestes mesures en resposta a “la interferència de Rússia en les eleccions dels EUA” i a un “patró d’assetjament” als diplomàtics nord-americans al país eslau, que s’ha incrementat els últims quatre anys. “Aquest assetjament inclou aturades arbitràries per part de la policia, agressions físiques i la retransmissió a la televisió estatal russa de detalls personals sobre el nostre personal, que els van posar en risc”, afirma la nota oficial.

El president dels EUA, Barack Obama, va advertir que Washington emprendrà més accions contra Rússia, si bé no en va donar detalls. “Continuarem adoptant accions quan ho creguem oportú, i algunes no es faran públiques”, va subratllar el mandatari. Les autoritats del Kremlin, al seu torn, van considerar que les “destructives” represàlies contra Rússia obeeixen a l’“agonia” de l’administració d’Obama.