John Kerry defensa els dos estats com a única solució a l'Orient Mitjà

El secretari d’Estat dels EUA assegura que aquest principi va motivar l’abstenció nord-americana davant la resolució de l’ONU contra els assentaments a Palestina

Actualitzada 29/12/2016 a les 07:10

Redacció Washington

El secretari d’Estat nord-americà, John Kerry, va reiterar ahir la defensa del principi dels dos estats com a única solució per al conflicte entre Israel i Palestina. En una compareixença al departament d’Estat, Kerry va assegurar que la defensa d’aquest principi va ser la raó que va portar els EUA a no vetar la resolució 2.334 del Consell de Seguretat de l’ONU contra els assentaments israelians en territoris palestins, aprovada divendres passat.

“No defensarem una dinàmica perillosa”, va dir Kerry, qui va insistir que aquesta resolució té “l’objectiu de defensar la solució dels dos estats”. En la seva intervenció, de gairebé una hora i mitja de durada, el secretari d’Estat va subratllar que els Estats Units segueixen donant suport a la “solució de dos estats” com a “única forma” d’aconseguir “una pau duradora”.

“No hem de perdre l’esperança en la solució dels dos estats, perquè no hi ha una altra alternativa viable”, va assenyalar, al mateix temps que va instar les parts en conflicte a asseure’s a negociar. “No podem imposar la pau”, va afirmar Kerry, qui va recalcar que “tan sols es pot aconseguir amb contactes directes”. Cal ressaltar que aquests podrien ser els últims esforços de Kerry com a secretari d’Estat perquè palestins i israelians negociïn abans que Barack Obama lliuri la presidència a Donald Trump, el proper 20 de gener.

Israel, les relacions del qual amb els EUA s’han deteriorat en els últims anys, va criticar durament l’abstenció nord-americana en la votació del Consell, ja que Washington l’havia protegit en el passat de resolucions semblants malgrat oposar-se a la seva política d’establir noves colònies en territoris palestins. La política nord-americana vers Israel, no obstant això, sembla que farà un gir total amb l’arribada de la nova administració de Trump, qui es va avançar a la compareixença de Kerry per expressar el seu suport al govern israelià i va criticar Obama per no vetar la resolució, que va ser aprovada amb 14 vots a favor i l’única abstenció dels EUA. “Mantén-te fort, Israel, que s’està acostant el 20 de gener!”, va dir Trump en una sèrie de tuits.

El president electe ja havia demanat la setmana passada que els Estats Units vetessin la resolució, un fet que va irritar Obama. Trump va dir que no es pot seguir “deixant que Israel sigui tractat amb tant desdeny i falta de respecte”, i va anticipar que aquest tracte canviarà del tot quan arribi a la Casa Blanca.

Kerry va posar en dubte el veritable compromís del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, amb la solució de dos estats; va descriure el seu govern de coalició com el més dretà de la història d’Israel i va dir que té una “agenda impulsada pels elements més extremistes”.



Crítiques des d’israel

El mateix Netanyahu va titllar ahir el discurs d’“esbiaixat” i “obsessiu” respecte a les colònies jueves en territori ocupat. “Durant més d’una hora ha parlat de forma obsessiva sobre els assentaments i amb prou feines ha tocat les arrels del conflicte: l’oposició palestina a un Estat jueu independentment de quines siguin les seves fronteres”, va criticar. En una breu compareixença davant la premsa, Netanyahu va expressar la seva “gran decepció” davant les paraules de Kerry i va reconèixer la seva “sorpresa” pel que “havia de dir en concloure les seves funcions com a cap de la diplomàcia nord-americana”.