Detingut un regidor de la CUP de Vic imputat per incitar a la sedició

Joan Coma és conduït a l’Audiència Nacional, on declararà avui, després de negar-se a comparèixer quan va ser citat, el 24 d’octubre

Actualitzada 28/12/2016 a les 07:10

Redacció Barcelona

Els mossos d’esquadra van detenir ahir el regidor de la CUP a Vic Joan Coma, acusat per la fiscalia d’un presumpte delicte d’incitació a la sedició en un ple municipal. El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va citar Coma el 24 d’octubre passat com a investigat després de fer una crida a desobeir resolucions del Tribunal Constitucional relacionades amb el procés independentista, però el regidor es va negar a declarar, la qual cosa va portar a la posterior ordre de detenció.

Fa dues setmanes, l’arrest de diversos joves de l’esquerra independentista que havien cremat fotos de Felip VI va desencadenar una tempesta política entre el govern de la Generalitat i la CUP, que va exigir la destitució del conseller d’Interior, Jordi Jané, pel paper dels mossos. Ahir, en canvi, en el moment de ser detingut a Vic, Coma va evitar carregar les tintes contra el cos policial. “L’Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament”, va escriure a Twitter.

Ja detingut, Coma va poder enviar un missatge de veu mentre era traslladat a Madrid per la guàrdia civil, en què assegurava estar “bé, tranquil i molt serè”. En el missatge, el regidor va afirmar que “el problema no el tinc jo ni nosaltres, sinó ells, tots aquells que volen guanyar en els jutjats allò que solament es pot resoldre democràticament”. Està previst que Coma declari durant aquest matí.



Crítiques des del sobiranisme

Des de les files sobiranistes es van vessar fortes crítiques contra el govern de Mariano Rajoy i l’anomenada operació Diàleg. “Una vegada més, l’Estat demostra quina és la noció que té de la llibertat d’expressió. L’operació Diàleg: de Nadal a Sant Esteve”, va ironitzar des del seu compte a la xarxa social Twitter el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La consellera de la Presidència, Neus Munté, també es va solidaritzar amb Coma i va acusar el govern de l’Estat de preparar per al 2017 un “vergonyant calendari judicial”. De la seva banda, el vicepresident català, Oriol Junqueras, va denunciar la “judicialització constant de la vida política” així com la “persecució de la llibertat d’expressió”.

També va manifestar-se l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va titllar la detenció de “desproporcionada”, “injustificada” i “incomprensible”, mentre que la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va comentar: “L’operació Diàleg de l’Estat, a tota màquina. El meu total suport a Joan Coma Roura.”

Finalment, des de la CUP, la diputada Mireia Vehí va comentar en la mateixa línia que “l’operació Diàleg continua, ara és Joan Coma”. I hi va afegir que “nosaltres seguim, hem pres la humil decisió de no retrocedir”.