La crisi entre els corrents de Podem s'intensifica per Nadal

Actualitzada 27/12/2016 a les 07:05

Agències Madrid

A Podem no hi ha treva, encara que sigui Nadal. La crisi entre els diferents corrents del partit morat s’intensifica, després que el sector afí a Pablo Iglesias es llancés en tromba contra Iñigo Errejón, acusant-lo de dividir i posar en perill el projecte. Per contra, els lleials a Errejón, com Rita Maestre, portaveu del govern municipal a l’ajuntament de Madrid i membre de Podem, va assenyalar ahir Iglesias en afirmar que la campanya en les xarxes socials amb el hashtag #ÍñigoAsíNo “és un error greu de l’entorn del secretari general”.