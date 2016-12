L'avió del Chapecoense portava excés de pes i el combustible al límit

Les gravacions d’abans de l’accident confirmen que els pilots sabien que faltava carburant i que van estudiar parar per carregar

Actualitzada 27/12/2016 a les 07:03

Redacció Bogotà

L’avió de Lamia que es estavellar prop de Medellín a final de novembre i que va provocar la mort de 71 de les 77 persones que hi anaven a bord, la majoria del club de futbol Chapecoense, viatjava amb poc combustible i amb excés de pes. Aquesta és la conclusió a què ha arribat l’Aeronàutica Civil de Colòmbia en el seu informe preliminar de l’accident. El secretari de Seguretat Aèria Aerocivil , el coronel Fredy Bonilla, va explicar que les gravacions de la cabina de comandament mostren que el pilot i el copilot van parlar sobre la possibilitat de fer escala a Leticia o a Bogotà “perquè es trobaven al límit del combustible”, tot i que finalment no ho van fer.

“Eren conscients que el combustible que tenien no era l’adequat ni suficient”, va afirmar el funcionari, que hi va afegir que malgrat que inicialment el pilot havia decidit aterrar a Bogotà, després “va canviar la decisió i va anar directament fins a Rionegro”, on hi ha l’aeroport de Medellín. La informació s’ha extret de les caixes negres que van examinar a Londres els fabricants de l’aparell sinistrat.

Durant les converses amb la tor­re de control, en cap moment el comandant de l’avió va reconèixer la gravetat de la situació. No va comunicar l’apagada de dos dels quatre motors de l’aparell, ni tampoc va informar quan va deixar de funcionar el tercer, amb l’apagada definitiva del quart i últim motor, va venir la fallada elèctrica total i quatre minuts després l’avió impactava contra el terra.

Segons la investigació en el pla de vol presentat pel pilot a l’aeroport de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), l’autonomia de la nau era de quatre hores i vint-i-dos minuts, exactament el mateix temps de vol, quan hauria d’haver portat combustible per a “una hora i mitja més”, va explicar Bonilla. L’avió, a més, hauria de tenir un segon aeroport alternatiu al seu pla de vol, però només va registrar el de Bogotà.

De fet, l’informe preliminar també revela altres errades, com l’excés de pes o que l’aparell no podia volar a l’altura que constava en el pla de vol. La controladora de l’aeroport de Rionegro que va atendre l’emergència va revelar que l’accident encara podria haver estat més greu, ja que estava molt a prop d’altres aeronaus.



RÚSSIA DESCARTA L'ATEMPTAT EN L'ACCIDENT D'AVIÓ AL MAR NEGRE

El govern rus no creu que l’accident de l’avió que es va estavellar al mar Negre el dia de Nadal tingui relació amb un acte terrorista. Els bussos van trobar ahir el fusellatge de l’aeronau, on hi podria haver la majoria de les víctimes mortals del sinistre. Segons fonts dels serveis de rescat, l’aparell està a 1,7 quilòmetres de la costa i a una profunditat de 27 metres. Ahir, en el moment de tancar l’edició encara no s’havien localitzat les caixes negres de l’aparell. Els investigadors tenen totes les hipòtesis obertes i asseguren que és massa aviat per donar res per fet, ara bé, la versió que fos un acte terrorista “no està en cap cas al capdamunt de la llista”, va afirmar el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, en una conversa amb periodistes.