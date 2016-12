El balanç de víctimes mortals en naufragis al Mediterrani arriba a les 5.000 aquest any

Actualitzada 26/12/2016 a les 07:31

Agències Andorra la Vella

Amb el naufragi els darrers dies de dos bots amb 100 persones a bord a les costes de Sicília, el nombre total d’immigrants morts a les aigües del Mediterrani el 2016 ha arribat als 5.000, fet que suposa un increment del 25% respecte a l’any passat, una xifra rècord des de l’inici de l’última crisi de refugiats, segons l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als refugiats (Acnur) i l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

Aquest any han mort de mitjana 14 persones al dia al Mediter­rani, segons aquestes organitzacions. El 2015, any en què més d’un milió i mig de persones van arribar a les costes europees, van perdre la vida 3.771 immigrants, 2.000 menys que aquest any. Les principals causes d’aquest augment tenen lloc pel fet que les embarcacions utilitzades pels traficants de persones són cada vegada de pitjor qualitat.