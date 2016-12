L'autor de l'atac a Berlín, mort per la policia després d'un tiroteig a Milà

Anis Amri va ser interceptat de matinada per una patrulla que realitzava un control rutinari

Actualitzada 24/12/2016 a les 07:10

Redacció Milà Berlín

El jove tunisià de 24 anys sospitós de cometre l’atemptat de Berlín, Anis Amri, va morir ahir la matinada durant un tiroteig a Milà. Un control policial rutinari va acabar amb la vida del principal sospitós de l’atac de dilluns contra un mercat de Nadal de la capital alemanya, on van morir 12 persones.

El ministre de l’Interior italià, Angelino Alfano, va confirmar “sens dubte” la identitat d’Amri i va informar que el tiroteig es va produir a les tres de la matinada al barri milanès de Sesto Sant Giovanni, quan el sospitós va ser aturat per la policia nacional en un control de seguretat. La patrulla, formada pels agents Cristian Novio, de 36 anys, i Lucca Scatà, de 29, va demanar els documents al jove, que es trobava sol a l’esplanada enfront d’una parada de metro propera. El cap de la policia de Milà, Antonio de Iesu, va explicar que el sospitós parlava italià, tot que amb accent estranger, i que en demanar-li els documents va extreure de la motxilla una pistola carregada i va obrir foc contra un dels dos agents, que va resultar ferit a l’espatlla.

Aquest mateix agent va disparar contra Amri, que també ferit va intentar protegir-se darrere d’un cotxe, però l’altre policia va aconseguir abatre’l. L’agent ferit va ser operat i la seva vida no cor­re perill, segons van assegurar fonts policials.

La pistola del jove tunisià és del calibre 11 i de fabricació alema­nya, i ara s’haurà de comprovar si va ser la mateixa que va utilitzar a Berlín per disparar contra el xofer del camió, encara que tot indica que és així, va dir De Iesu. El cap de policia va afegir que Amri estava sol, però que es desconeix si esperava algú o si feia temps per agafar algun mitjà de transport.

El cos d’ordre no va voler donar més detalls, ja que s’ha obert una investigació, i va destacar que tan sols se sap que Amri havia arribat des de França en tren, i que pels volts de la una de la matinada passava per l’estació Central de Milà i després va arribar a l’esmentada estació de metro.



Interrogants oberts

La mort d’Amri deixa oberts molts interrogants. Des de com va aconseguir fer el trajecte sense aixecar sospites fins a si tenia contactes a Itàlia que l’esperaven per ajudar-lo, o si tenia previst dirigir-se als Balcans, segons les hipòtesis d’alguns mitjans. Amri podria haver comptat amb ajuda a Itàlia, ja que és el país on va arribar el 2011, a bord d’una embarcació. Des de Berlín, la cancellera, Angela Merkel, va explicar que s’investiga si va comptar amb una xarxa de suport per preparar l’atemptat i fugir d’Alemanya.

D’altra banda, Estat Islàmic va publicar un vídeo on Amri jura lleialtat a l’organització. En l’enregistrament, el sospitós assegura que vol venjar els musulmans morts en bombardejos aeris.