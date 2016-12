Entesa de Puigdemont i Colau a favor d'un referèndum pactat

Actualitzada 24/12/2016 a les 07:12

Redacció Barcelona

El pacte nacional pel referèndum, constituït divendres al Parlament de Catalunya amb la presència del president, Carles Puigdemont, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va acordar impulsar una campanya estatal i europea per buscar adhesions a un referèndum pactat amb l’Estat espanyol. Puigdemont va destacar després de la reunió la “gran transversalitat i pluralitat” de l’acord. Més de 80 representants d’institucions, partits i entitats de la societat civil favorables al dret a decidir van participar en la cimera pel referèndum convocada pel mandatari. Puigdemont va anunciar la constitució d’una comissió del pacte, que tindrà Joan Ignasi Elena com a coordinador, i que estarà formada per Jaume Bosch, Carme Laura Gil, Itziar González, Carme Porta, Maite Arqué, Francesc de Dalmases i Francesc Pané.