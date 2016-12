66.513, la grossa del sorteig de Nadal, es queda tota a Madrid

El tercer premi cau en el 78.748 i es ven a Navarra, i la resta queden força repartits

Redacció Madrid

La grossa del sorteig extraordinari de Nadal de la loteria espanyola, dotat amb 4 milions d’euros a la sèrie (400.000 euros al dècim), va recaure ahir en el número 66.513, que es va quedar a Madrid, mentre que el tercer, el 78.748, agraciat amb 500.000 euros a la sèrie, va viatjar fins a Navarra. La resta de premis van estar força repartits, incloent-hi el segon, el 4.536, premiat amb 1,25 milions d’euros la sèrie.

El cava va regar de valent les desenes de persones que es van acostar a l’administració de loteria número 32 de Madrid, que va vendre la grossa íntegra. Els amos de l’oficina, Agustín i María José, que porten quatre mesos regentant el negoci, no s’ho creien: “Estem molt feliços per tota la gent que ha comprat aquí el dècim i també molt nerviosos per tot l’enrenou”, van confessar.

Com a curiositat, una part del primer premi va tocar a la seu del PSOE, tot i que després de les primeres celebracions va produir-se un important malestar entre els treballadors, ja que els dècims eren regalats i no s’havien repartit entre tots els empleats.

Tot i que a Catalunya els grans premis del sorteig van passar de puntetes –es van recuperar 51,8 dels 393,4 milions jugats– a Barcelona es va produir una de les anècdotes de la jornada. Una lotera del barri del Raval que compra cada any deu sèries del 66.513 a l’administrador madrileny va repartir 40 milions entre els clients habituals. A la mítica Bruixa d’Or de Sort, Xavier Gabriel va repartir 1,28 milions en grans premis, especialment amb la venda de 15 sèries d’un dels cinquens, el 19.152.

A Internet també hi va haver celebració, ja que Ventura24, companyia de gestió de loteria en xarxa, va repartir el segon premi. També van cobrar protagonisme els números venuts a través de terminals en diferents punts de venda, com ara estancs.

Andalusia, una de les zones més afortunades, va repartir prop de cent milions en el conjunt del territori, i especialment a la localitat granadina de Pinos Puente, on van caure més de 56,3 milions d’euros amb el segon premi. A Galícia també es van vendre dècims d’aquest segon, així com dels dos quarts –59.444 i 7.211–, i de sis cinquens premis.



Càlculs matemàtics a múrcia

A Múrcia, els algorismes i càlculs matemàtics elaborats per Ángel García, informàtic i economista, van portar la sort a San Pedro del Pinatar, un dels municipis més afectats per les fortes pluges registrades el cap de setmana passat. La localitat es va veure premiada amb 320.000 euros en dos cinquens premis i també un quart. El número 4.536, segon premi, també va deixar una pluja de milions als municipis de Lor-ca i a la pedania murciana de Beniaján.