Un jove tunisià de 24 anys, principal sospitós de l'atemptat al mercat nadalenc de Berlín

Actualitzada 22/12/2016 a les 06:48

Redacció Berlín

Anis Amri, un tunisià de 24 anys presumptament implicat en l’atemptat de dilluns en un mercat de Nadal de Berlín, es va convertir ahir en l’home més buscat d’Alemanya, que va emetre una ordre de detenció europea i va oferir fins a 100.000 euros de recompensa per pistes que ajudin a trobar-lo. El jove, vigilat per les autoritats del país fins al setembre, centra les sospites de les forces de seguretat després que dimarts quedés en llibertat l’únic detingut després de l’atac, reivindicat per Estat Islàmic i en el qual van morir dotze persones.

Amb l’advertiment que pot ser violent i anar armat, la fiscalia federal i l’oficina federal de recerca criminal van demanar la col·laboració ciutadana i van difondre fotografies d’Amri, que va entrar a Alemanya l’estiu del 2015 i va veure com la seva sol·licitud d’asil era rebutjada el juny passat. El jove figurava a les bases de dades de persones perilloses de les forces antiterroristes alemanyes, però els investigadors el busquen en haver trobat documentació a nom seu a la cabina del camió.

Amri havia estat investigat perquè se sospitava que preparava un robatori amb l’objectiu de comprar armes automàtiques per cometre un atemptat, però no es va poder provar i la vigilància es va abandonar. També se’l va relacionar amb una xarxa liderada per Abua Walaa, detingut recentment i considerat un dels principals líders d’Estat Islàmic a Alemanya.