Ban Ki-moon s'acomiada de l'ONU amb dures crítiques al règim sirià

El secretari general de l’organisme responsabilitza Baixar al-Assad dels pitjors atacs al país

Actualitzada 21/09/2016 a les 07:24

Redacció Nova York

El secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, va pronunciar ahir el seu últim discurs com a secretari general de l’organització internacional tot denunciant les matances del règim sirià, alhora que va defensar que el futur del país no pot estar únicament en mans del seu president, Baixar al-Assad. Ho va dir en l’inici de l’Assemblea de les Nacions Unides, que va arrencar amb la qüestió dels refugiats sirians i els moviments migratoris sobre la taula.

“Molts grups han mort molts innocents, però cap com el govern de Síria, que continua llançant bombes als seus pobles i està torturant sistemàticament milers de detinguts”, va denunciar. “Els que alimenten la màquina de la guerra també tenen les mans tacades de sang. En aquesta sala hi ha governs que han ignorat, facilitat, i, fins i tot, planificat i comès atrocitats contra civils sirians. Quan hi penso, no em puc imaginar res pitjor”, hi va afegir Ban Ki-moon.



Atac “repugnant i salvatge”

Precisament, poques hores després de trencar-se la treva a Síria, un comboi d’ajuda humanitària que es dirigia a la ciutat d’Alep va ser víctima d’un atac aeri, que va afectar diversos camions i va causar almenys una vintena de víctimes mortals, la majoria de les quals civils. Ban Ki-moon va qualificar aquesta acció de “repugnant i salvatge”, i va assegurar que es tractava d’un atac “deliberat”. Per aquest motiu, va exigir que “es rendeixin comptes” per aquest i altres crims perpetrats al país. “Els treballadors humanitaris que lliuraven ajuda eren herois. Aquells que els van bombardejar són covards”, va assenyalar el secretari general de les Nacions Unides.

L’atac no va ser reivindicat per ningú, tot i que fonts opositores sobre el terreny van indicar que es tractaria d’un bombardeig, capacitat que ostenta l’exèrcit sirià o la Força Aèria russa, aliada del règim de Baixar al-Assad. No obstant això, tots dos exèrcits van negar rotundament la seva vinculació amb els fets.

L’episodi ha obligat l’ONU a suspendre de manera indefinida l’ajuda humanitària al país, a l’hora que ha disparat la tensió entre Rússia i els Estats Units, país que han responsabilitzat Moscou o Damasc de l’agressió.



AIXEQUEN UN MUR A CALAIS PER IMPEDIR EL PAS D'IMMIGRANTS

Les obres de construcció d’un mur a Calais, al nord de França, destinat a dificultar el pas dels immigrants al port que fa arribar al Regne Unit, van començar ahir enmig d’importants mesures de seguretat. L’estructura, d’un quilòmetre de llarg i quatre metres d’alt, haurà de resseguir bona part de la car­retera que porta fins al port, i està totalment finançada per les autoritats britàniques. L’objectiu és impedir a immigrants i refugiats les maniobres que en les últimes setmanes repeteixen per tal de pujar clandestinament als camions que es dirigeixen als ferris que arriben al Regne Unit. Les autoritats locals no han donat suport a l’obra perquè la consideren innecessària, ja que el govern gal té previst desmantellar el campament de Calais.