Homs creu que la sentència pel 9-N “ja està cantada”

Actualitzada 20/09/2016 a les 07:21

Redacció Madrid

El portaveu del Partit Demòcrata Català (PDC) al Congrés, Francesc Homs, va avançar ahir que la sentència de la causa judicial oberta al Tribunal Suprem pel 9-N està “cantada” perquè serà “condemnatòria”, però va advertir que “no s’acatarà políticament”. En roda de premsa després de declarar al Suprem, i flanquejat per alts càrrecs del partit i del govern, Homs es va mostrar molt crític per la causa, atès que demostra que “s’està fent política amb els tribunals” en una línia d’actuació que és “seguidisme” de l’executiu del PP. El polític va indicar que aquest procés “polític” i “sense garanties judicials” persegueix “un escarment” per desactivar el moviment independentista, però va augurar que l’efecte en les institucions i partits catalans serà “a l’inrevés”. Al seu entendre, pel to de les preguntes dels magistrats en un interrogatori que va durar prop d’hora i mitja, i per la sintonia entre aquests i la fiscalia, va quedar demostrat que “la sentència està feta abans de començar”. És el que és “propi d’un procés polític”, va insistir.