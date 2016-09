Detingut el sospitós de l'atemptat a Nova York després d'un tiroteig

Actualitzada 20/09/2016 a les 07:34

Redacció Nova York

La policia va detenir ahir després d’un tiroteig el presumpte responsable de l’atemptat del passat dissabte a Nova York i de la col·locació de dos artefactes explosius més a Nova Jersey. El sospitós respon al nom d’Ahmad Khan Rahami, segons van informar fonts de l’FBI.

Rahami, un nord-americà d’origen afganès de 28 anys d’edat, va poder ser arrestat després d’un intercanvi de trets amb els agents de les forces de seguretat a la localitat de Linden, a l’Estat de Nova Jersey. Durant el tiroteig van resultar ferits dos agents de policia, tal com va informar la cadena de televisió local WABC-TV. Rahami, que va patir una ferida de bala en una cama, va haver de ser intervingut quirúrgicament.

L’incident es va produir sobre les 10.45 hores, hora local (les 16.45, hora d’Andorra), quan els serveis policials van rebre un avís per un individu que estava disparant contra els cotxes que passaven a l’avinguda Elizabeth de la ciutat. Els agents es van presentar al lloc i després d’enfrontar-se amb el sospitós, van aconseguir reduir-lo.



Enregistrat en vídeo

El presumpte autor de la col·locació de les bombes apareixeria en un vídeo gravat al barri de Chelsea, a Manhattan, escenari de l’explosió del dissabte, segons fonts citades per la cadena televisiva NBC. També hi hauria proves físiques que vinculen Rahimi amb l’artefacte, una olla ràpida carregada de metralla.

A més, també estava en recerca i captura en relació amb l’explosió d’una bomba en una paperera a Seaside Park, a Nova Jersey, dissabte al matí, poques hores abans del succés a la ciutat de Nova York.

Segons havia advertit l’FBI, Rahami havia de ser considerat “armat i perillós”. L’última adreça que se li coneixia era a Elizabeth, a Nova Jersey, precisament on la matinada de diumenge a dilluns es van trobar diversos artefactes prop d’una estació de tren que van ser detonats per un robot artificier.

Aquests incidents han provocat un important increment de la vigilància policial a tota la regió de Nova York, ja en alerta davant la celebració aquesta setmana de la Reunió d’Alt Nivell sobre Grans Desplaçaments de Refugiats i Migrants i de l’ONU.



TRUMP I CLINTON ENDUREIXEN EL DISCURS CONTRA EL TERRORISME

La psicosi terrorista també s’ha apoderat de la campanya electoral dels EUA. D’una banda, el candidat republicà, Donald Trump, va criticar ahir la “debilitat” de l’administració d’Obama en la lluita contra l’Estat Islàmic. “Hem de ser més durs”, va declarar. “Hem estat febles, el nostre país ha estat feble. Hem deixat entrar desenes de milers de persones”, va insistir vinculant de nou immigració i terrorisme. De la seva banda, la demòcrata Hillary Clinton va declarar que l’amenaça terrorista contra els EUA “és real”, però “també ho és la determinació” del seu país per afrontar-la. “Els nord-americans no s’acovardiran”, va proclamar, i va demanar la col·laboració dels ciutadans davant de qualsevol fet sospitós.