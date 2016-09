L'explosió d'una bomba a Nova York causa una trentena de ferits

Les autoritats afirmen que es tracta d’un acte “deliberat” tot i que no s’han trobat indicis que el connectin amb el terrorisme internacional

Actualitzada 19/09/2016 a les 07:22

Agències Nova York

Nova York va viure ahir escenes de nerviosisme per una explosió que va causar 29 ferits. L’artefacte, de gran potència, va esclatar al barri de Chelsea, en una zona de la ciutat molt freqüentada i a una hora en què els veïns de Nova York sortien als carrers per gaudir de la nit de dissabte.

L’artefacte estava amagat en un contenidor d’escombraries. La policia va acordonar immediatament la zona i va trobar un segon artefacte sense esclatar. Es tracta d’una olla de pressió connectada per cables a un telèfon mòbil.

Les autoritats no van donar detalls sobre el dispositiu utilitzat, però, segons l’alcalde de la ciutat, Bill de Blasio, es tractava d’un “acte deliberat” i un “incident molt greu”. Quatre hores després que esclatés, l’alcalde de la ciutat es va desplaçar fins al lloc dels fets per recollir informació i compartir amb els periodistes detalls dels fets. L’alcalde i les autoritats que l’acompanyaven van descartar totalment la possibilitat d’una explosió de gas a Chelsea. En tancar edició, no s’havien trobat pistes que ho connectin amb el terrorisme internacional, però l’FBI esperava tenir més dades amb l’anàlisi del segon artefacte preparat per explotar. Aquest va aparèixer quatre carrers més enllà del lloc dels fets.

Pel que fa als ferits, segons fonts oficials, només n’hi havia un de greu, però cap d’ells tenia lesions que posin en risc la seva vida, així que ahir mateix se’ls va donar l’alta. L’explosió va generar caos a la zona, corregudes de la gent i molta confusió, segons van explicar els testimonis. A més, diversos vehicles que estaven al lloc de l’explosió van resultar danyats.



L’Assemblea de l’ONU

L’explosió va tenir lloc una setmana després del quinzè aniversari dels atemptats a les Torres Bessones de l’11 de setembre. L’alcalde va cridar els novaiorquesos a estar “en alerta” i va advertir de la forta presència policial que es viurà durant els propers dies. Nova York es prepara per celebrar l’Assemblea General de l’ONU que, demà, acollirà prop d’un centenar de caps d’Estat i de governs de tot el món.