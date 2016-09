El ministeri d’Interior va posar en marxa una aplicació per a telèfons mòbils que informa la ciutadania de com ha d’actuar en cas d’atac terrorista

Una falsa alarma desencadena una gran operació policial a París La policia francesa va acordonar ahir una zona arran d'una falsa alarma. TWITTER

Actualitzada 18/09/2016 a les 07:26

Redacció Andorra la Vella

La policia francesa va desplegar ahir una forta operació al centre de París originada per una falsa alarma, que va finalitzar menys d’una hora després sense que es destaqués “cap perill”, segons va informar aquest cos. Concretament, la prefectura de policia de la capital gal·la va precisar en el seu compte de Twitter que el desplegament va tenir lloc al districte I de París, que és una zona molt comercial i concorreguda.

Tot i així, els agents no van especificar el motiu de la intervenció, que va obligar a acordonar part de la zona i va comptar amb la presència de nombrosos efectius tant motoritzats com d’helicòpters.



Activen el sistema d’alerta

A les 16.14 hores, durant el desplegament policial, va ser activat el sistema d’Alerta i d’Informació de la Població (SAIP), una aplicació per a telèfons mòbils que permet a la població estar informada de forma constant sobre possibles atemptats terroristes i sobre com s’ha d’actuar en cas de ser-ne víctima d’algun.

El sistema, llançat pel ministeri de l’Interior el passat mes de juny, va recomanar a la gent no acostar-se a la zona dels fets i va precisar que la intervenció va tenir lloc en una església. A més, va demanar als veïns del barri Les Halles de París que romanguessin a casa seva.

Les indagacions en marxa, segons va avançar el Govern francès, intentaran determinar si va ser una broma o un malentès.

El desplegament de les forces de l’ordre va acordonar la zona, va evacuar o confinar a la gent que es trobava a les rodalies i va comptar amb la participació de més d’un centenar d’efectius.

Per la seva part, el portaveu del ministeri d’Interior, Henry Brandet va subratllar que donat l’actual nivell d’amenaça terrorista “no es pot prendre el mínim risc” ni “privar-se de cap esforç” a l’hora d’afrontar possibles atemptats, “fins que no s’aclareixin els dubtes”.

En un primer moment i, segons diversos testimonis, s’hauria produït un tiroteig en aquesta zona, segons ressalten mitjans locals. Tot i així, la policia francesa va confirmar posteriorment en el seu compte de Twitter que l’operació havia acabat i que no existia “cap perill”.



ALERTA A LES XARXES SOCIALS PELS DARRERS ATACS TERRORISTES

Aquesta operació policial i la possibilitat que hi hagués una presa d’ostatges va desencadenar ahir les alertes ràpidament a les xarxes socials, després dels recents atacs gihadistes dels quals França ha estat víctima des de gener del 2015, amb més de 230 morts i centenars de ferits.

L’últim atemptat gihadista amb víctimes mortals es remunta al passat 26 de juliol, quan dos adolescents amb vincles gihadistes van assassinar un capellà en una església de Normandia, al nord del país. Uns dies abans, el 14 de juliol, el dia nacional de França, un home es va llançar amb un camió contra una multitud que sortia de veure els focs artificials. Un atac que va deixar 84 morts i més de 120 ferits.