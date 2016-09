Rajoy diu que no té “cap autoritat” per demanar-li l'escó a Barberá

El president espanyol recorda que l’exalcaldessa i senadora ja no és militant del PP i que no se li pot exigir res des del partit

Actualitzada 17/09/2016 a les 07:13

Redacció Barcelona Madrid

El president espanyol en funcions, Mariano Rajoy, va recordar ahir que, des que l’exalcaldessa de València i senadora Rita Barberá va abandonar la militància del Partit Popular, ell ja no té “cap autoritat” sobre ella. El cap de l’executiu va expressar el seu respecte a totes les decisions judicials, va reclamar acabar amb la corrupció “entre tots” i va posar l’accent al fet que si hi ha “una dada positiva” és que “a Espanya no hi ha impunitat”.

Rajoy es va referir així a la decisió de Barberá, en la primera declaració pública que feia sobre el cas. Cal recordar que la senadora va abandonar aquesta setmana la militància del partit arran de la seva presumpta vinculació amb el cas Imelsa de blanqueig de diners, però va decidir mantenir el seu escó a la cambra, on passarà a formar part del grup mixt.

Barberá, va remarcar Rajoy, ha deixat el PP perquè la direcció del partit li va demanar. “Ella ho ha fet i, a partir d’aquí, el president del PP ja no té cap autoritat envers ella”, va declarar. A Espanya, va afegir Rajoy, els tribunals actuen i són “els que donen o treuen raons a les persones contra les quals procedeixen”, per la qual cosa “seran els tribunals els que hauran de decidir si és o no culpable”. Els periodistes van haver de preguntar-li fins a tres vegades perquè respongués sobre l’afer de l’exalcaldessa.

Al matí, la vicepresidenta del govern en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, no va voler pronunciar-se sobre el cas, considerant que “cal defensar la separació de poders”, i agregant que “si es defensa un sistema de llistes obertes no es pot posar en dubte que la titularitat dels escons pertany a les persones i no als partits”. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Sáenz de Santamaría va dir que Barberá “ja no és afiliada” i que el govern “no ha de manifestar-se sobre persones sotmeses a una investigació”.

D’altra banda, el ministre d’Exteriors, José Manuel García-Margallo, va afirmar que el PP va oferir a Barberá dues sortides: “O abandonava el Senat o abandonava el grup del PP i demanava la baixa de militància”, i “ella ha decidit optar per mantenir-se al Senat i deixar de ser militant”. Per aquest motiu, “el PP no pot exigir-li res”.



EL GOVERN DESCARTA ACTIVAR LA VIA PENAL CONTRA FORCADELL

El govern espanyol ha decidit no accelerar, de moment, els terminis per activar la via penal contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, per de­­sobediència. La vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va explicar ahir que esperaran la resolució del Tribunal Constitucional. I hi va afegir que esperen que sigui el TC qui apliqui les seves noves competències sancionadores. El Constitucional ha de resoldre el que s’anomena un incident d’execució de sentència, impulsat al juliol pel govern espanyol. Però el Constitucional encara no ha pres cap decisió. Sáenz de Santamaría va dir que respectarà el termini del tribunal, que es pot allargar fins a sis mesos.