Merkel reconeix que la UE es troba en “situació crítica”

Actualitzada 17/09/2016 a les 07:14

Redacció Bratislava

La canceller alemanya, Angela Merkel, va reconèixer ahir abans de l’inici d’una cimera de líders europeus celebrada a la capital d’Eslovàquia, Bratislava, que la Unió Europea (UE) es troba en una “situació crítica”, tot i que va expressar la seva esperança per a un acord sobre una nova agenda per reformar el rumb del club comunitari. “Ningú pot esperar que es puguin solucionar tots els problemes d’Europa en una sola trobada”, va admetre la mandatària, “però la situació és crítica i hem de demostrar que podem millorar”, hi va afegir.

La cimera, en què hi van prendre part representants de tots els països de la UE excepte el Regne Unit, va servir per fixar les grans línies d’un full de ruta per als propers sis mesos, amb el qual els líders europeus aspiren a demostrar “unitat” malgrat el Brexit, i al mateix temps reforçar la seguretat a les fronteres contra la immigració i l’amenaça terrorista. Tot plegat, per bastir un projecte que convenci els ciutadans de la viabilitat i la vigència del projecte europeu.