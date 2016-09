Nou pols dels sindicats a la reforma laboral d'Hollande

Actualitzada 16/09/2016 a les 07:20

Redacció París

Els sindicats francesos van protagonitzar ahir un nou pols als carrers a la reforma laboral del president, François Hollande, amb una mobilització nacional que algunes agrupacions van anunciar com l’última abans de traslladar el combat als tribunals i les empreses. La protesta va estar encapçalada novament per la CGT, amb més de 110 marxes a tot el país acompanyades d’aturades en sectors com el transport o la televisió, per intentar mantenir viva l’oposició dels treballadors al text legal aprovat aquest estiu.