Donald Trump i Hillary Clinton divulguen els historials mèdics

Actualitzada 16/09/2016 a les 07:19

Redacció Washington

Hillary Clinton va anunciar ahir reprendrà la campanya electoral després d’estar de baixa per pneumònia des de diumenge. Els metges van dir que ja està plenament recuperada i en condicions per tornar a la cursa per la Casa Blanca. La candidata demòcrata, de 68 anys, va fer públic l’historial mèdic per dissipar qualsevol dubte. En una carta feta pública als mitjans, la seva metge va afirmar que Clinton “està sana i en forma per ser presidenta”. També que està “en excel·lents condicions mentals” i recuperant-se bé de la pneumònia.

La salut i l’edat dels dos candidats nord-americans ha estat tema de debat aquests dies. El republicà Donald Trump també va voler insistir que el seu estat és excel·lent, i en un programa de televisió dedicat a qüestions de salut va donar al presentador el seu informe mèdic, que, segons va assegurar, es va fer la setmana passada. Amb el seu estil característic, el magnat i candidat conservador va afirmar que, als 70 anys, es troba tan bé com quan en tenia 30.