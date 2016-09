Rita Barberá abandona el PP però es nega a deixar l'escó al Senat

L’exalcaldessa es dóna de baixa “perquè el partit m’ho ha demanat”, però creu que renunciar a l’acta “podria entendre’s com una assumpció de culpabilitat”

Actualitzada 15/09/2016 a les 07:11

Redacció Madrid

L’exalcaldesa de València, Rita Barberá, es va donar ahir de baixa com a militant del PP a petició del partit, però es va negar a abandonar l’acta de senadora, ja que, al seu entendre, renunciar-hi “podria entendre’s com una assumpció de culpabilitat”.

Després d’un matí de rumors sobre la dimissió de Barberá, l’oficina de premsa del Partit Popular va emetre un comunicat per anunciar que l’exalcaldessa causava baixa de la formació conservadora, però no de la cambra alta. Un text amb el nom de la pròpia Barberá en el qual ella mateixa constata: “Expresso la meva voluntat de NO DIMITIR (així, en majúscules) del Senat i de romandre-hi, tal com m’empara la llei”. I afegeix: “He sol·licitat la meva baixa del PP perquè així m’ho ha demanat el partit”.

Aquest va ser el resultat d’una jornada de constants trucades telefòniques entre Barberá i la seu nacional del partit, principalment el sotssecretari d’Organització, Fernando Martínez-Maillo, encara que també la secretària general, María Dolores de Cospedal, segons van indicar fonts properes. Diversos càrrecs consultats van explicar, a més, que la pretensió inicial consistia que l’exalcaldessa valenciana renunciés a la seva acta de senadora, la qual cosa implícitament provocava la suspensió de militància, en concret la suspensió temporal de militància, que és la que el PP aplica a aquells càrrecs immersos en processos judicials després de ser imputats, segons el codi intern.

En trencar els vincles amb el PP, Barberá deixa d’estar inscrita en el grup popular del Senat, però, com manté l’acta, passa al grup mixt, conserva l’aforament i serà jutjada pel Suprem. Fonts del PP van indicar que una de les seves prioritats, en les converses amb Barberá, va ser la preservació de l’acord d’investidura subscrit amb C’s, el punt 93 del qual planteja l’expulsió dels càrrecs públics imputats.

El PP sempre ha posat la gestió de Barberá a València com a exemple, però la relació amb el cas Imelsa, sobre un presumpte delicte de blanqueig de diners a l’ajuntament, i l’acte de dimarts del Tribunal Suprem per iniciar una investigació sobre el seu paper en els suposats fets, han acabat desembocant en una total ruptura.



PASTOR CONVOCA PER AL 27 EL PLE DEL CONGRÉS PEL 'CAS SORIA'

La presidenta del Congrés espanyol, Ana Pastor, ha fixat finalment una data per al ple extraordinari que havia de convocar de manera “urgent” perquè el ministre d’Economia, Luis de Guindos, donés explicacions sobre el cas Soria. Serà el 27 de setembre, dos dies després de les eleccions basques i gallegues. La presidenta va fer pública la decisió després de la compareixença dimarts en comissió del mateix Guindos, que amb tota probabilitat no assistirà a aquesta sessió urgent adduint, com ha fet l’executiu de Rajoy l’últim any, que un govern en funcions no es pot sotmetre al control de la cambra. El PSOE va criticar Pastor per una gestió dels temps marcada pels interessos polítics del seu partit, i no pels del Congrés.