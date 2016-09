Actualitzada 15/09/2016 a les 07:13

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va defensar ahir la fortalesa de la UE, assegurant que la sortida del Regne Unit no la posa en risc. Amb tot, va demanar que el Brexit es dugui a terme com més aviat millor per evitar incerteses. A l’inici del debat de la UE al Parlament d’Estrasburg, Juncker també va proposar crear una força militar europea conjunta.