Mor un nadó a Sabadell afectat per un nou cas d'enterovirus

Actualitzada 14/09/2016 a les 07:24

Redacció Barcelona

El departament català de Salut va confirmar ahir la mort d’una nena de menys d’un any per enterovirus a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. Segons el subdirector de CatSalut, Josep Maria Argimon, el nadó va morir dilluns, després d’haver estat diagnosticat d’aquesta malaltia. “És el primer cas clínic, amb diagnòstic per la imatge i en què identifiquem el virus”, va assegurar Argimon, recordant que en altres dues morts anteriors no es va poder determinar la causa exacta.

A finals de juliol, la família va portar el nadó a l’Hospital de Granollers perquè tenia febre i vòmits. L’endemà el van portar al CAP i novament a l’hospital, des d’on el van derivar al Parc Taulí perquè tenia somnolència i flacciditat. El nadó va quedar-hi ingressat a l’UCI.

Segons Salut, no hi ha actualment un brot d’enterovirus, perquè només se n’han detectat cinc casos en els últims dos mesos. Des del 7 d’abril, quan es va originar el brot, Salut n’ha comptabilitzat 110 casos. Avui dia només hi ha un menor ingressat.