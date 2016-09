Guindos defensa l'elecció de Soria i l'oposició li exigeix que dimiteixi

Assegura que l’extitular d’Indústria era el candidat més idoni dels deu que es van presentar i nega que fos una designació política

Redacció Madrid

El ministre espanyol d’Economia en funcions, Luis de Guindos, va defensar ahir que l’exministre José Manuel Soria era el candidat més idoni dels deu que es van presentar al lloc de director executiu del Banc Mundial, davant una oposició que va demanar la seva dimissió per les “mentides” que han envoltat el procés.

Durant la seva compareixença en la comissió d’Economia del Congrés, Guindos va recordar que Soria no està inhabilitat ni té oberta cap investigació administrativa ni judicial, i va elogiar la seva labor al capdavant del ministeri d’Indústria per haver acabat amb el dèficit de la tarifa elèctrica. Va revelar que Soria va treure la millor puntuació d’entre els deu candidats que es van presentar, dins un procés tan sols notificat als tècnics comercials i diplomats comercials de l’Estat, els únics que han accedit als llocs en les Institucions Financeres Internacionals (IFI) els últims 30 anys. La segona millor nota va ser la de l’exsecretari d’Estat d’Economia, Fernando Jiménez Lator­re, el candidat proposat després de la renúncia de Soria.

El ministre va explicar que el procediment pel qual es va designar Soria no està regit per les normes administratives espanyoles, atès que es tracta d’un nomenament que en última instància fa el Banc Mundial. No obstant això, va negar que es tracti d’una designació política i va dir que dins de la “discrecionalitat” amb la qual compta el ministeri d’Economia per proposar un candidat, el procés per a aquest lloc està sotmès a “transparència i concur­rència”.

Tota l’oposició va criticar la compareixença de Guindos en aquesta comissió i no en el ple del Congrés, i va demanar la dimissió del ministre. El portaveu d’Economia del grup parlamentari del PSOE, Pedro Saura, va acusar Guindos de no assumir “cap error”, la qual cosa no el fa “digne” de seguir en el càrrec. Des de Podem, Pablo Iglesias va exigir a De Guindos que provi que no va mentir sobre el nomenament Soria, i que si no és així que dimiteixi “ipso facto”. Des de C’s, el portaveu de la formació, Toni Roldán, va suggerir que el càrrec era “un vestit a mida” per a Soria, la qual cosa va negar Guindos, que va explicar que la primera convocatòria va sortir al gener.



EL SUPREM OBRE CAUSA A RITA BARBÉRA PER BLANQUEIG

El Tribunal Suprem ha obert causa contra Rita Barberá per un presumpte delicte de blanqueig de capitals del PP a l’ajuntament de València quan n’era l’alcaldessa. La decisió del Suprem es basa en l’informe que va enviar el Jutjat número 18 de València, que investiga el cas Imelsa, a partir de diversos ingressos detectats el 2003, el 2010 i el 2011 per un import superior a 200.000 euros, així com donacions de mil euros de regidors i assessors, que suposadament el partit els tornava en dos bitllets de 500 per blanquejar aquests diners de suposada procedència il·lícita. El PP va deixar en mans de Barberá la decisió de dimitir com a senadora, mentre C’s ho va exigir, amenaçant de retirar als populars el suport per a la investidura.