Puigdemont apunta al referèndum pactat i el govern ho rebutja de ple

El president català només impulsarà la consulta si és “factible i vinculant”, i convocarà eleccions “constituents” d’aquí a un any si aquesta opció fracassa

Actualitzada 13/09/2016 a les 07:18

Redacció Madrid

El govern espanyol va rebutjar ahir de ple la petició d’un referèndum anunciada pel president català, Carles Puigdemont, qui va remarcar que només l’impulsarà si és “factible” i “vinculant” i que, en cas contrari, convocarà eleccions el 2017 plantejades com si fossin “constituents”.

L’endemà de les massives manifestacions de la Diada, Puigdemont va donar a entendre d’aquesta manera que perd força la idea de promoure un referèndum unilateral d’independència, com reclamen la CUP i l’ANC, i que si no pot convocar una consulta amb l’autorització de l’Estat, Catalunya s’encaminaria a uns nous comicis, després de l’estiu de l’any que ve. “Si hi ha un referèndum, ha de ser vinculant, que tingui els estàndards acceptats pel món en participació i validació del resultat; ha de superar totes les proves d’estrès”, va afirmar el mandatari, i va insistir que aquest procés ha de ser “factible, segur i integrador”.

El fet que Puigdemont refredés la idea d’un referèndum unilateral inclinant-se per una convocatòria pactada amb l’executiu central va ser contestat per la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, que va advertir que caldrà “desobeir fermament” en algun moment per fer un plebiscit independentista.

D’altra banda, la petició del president català d’un referèndum pactat amb l’Estat va ser rebutjada pel govern per boca de diversos ministres, ja que el president, Mariano Rajoy, va evitar al·ludir a la qüestió catalana.

La vicepresidenta en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, va qualificar d’“il·legal” i “oportunista” la idea de Puigdemont de convocar unes “eleccions constituents” el proper any i plantejar a l’Estat una nova proposta de referèndum. Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va avisar que “no és possible avançar en aquesta direcció”, ja que el concepte de referèndum independentista pactat no existeix en l’ordenament espanyol. Finalment, i sense entrar en les xifres de les manifestacions de diumenge, el titular d’Exteriors, José Manuel García-Margallo, va assegurar que sigui quin sigui el nombre de manifestants en la Diada, sempre li semblarà “excessiu” quan es tracta de “trencar la unitat d’Espanya”.



PP I C'S EVITEN QUE GUINDOS COMPAREGUI AL PLE DEL CONGRÉS

El PP i Ciutadans van aprovar ahir que el ministre d’Economia en funcions, Luis de Guindos, comparegui avui a la tarda a la comissió d’Economia del Congrés per explicar l’anomenat cas Soria i no al ple de la cambra, com exigia l’oposició. Just després de la constitució de la comissió d’Economia, la mesa i els portaveus van decidir citar De Guindos perquè informi de la designació i posterior renúncia de Soria al càrrec de director executiu del Banc Mundial. Tant el PSOE com Units Podem van avançar la seva intenció de promoure la reprovació de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, si no convoca amb urgència una sessió plenària, com es va acordar dijous en junta de portaveus. La van acusar de “torejar” la cambra.